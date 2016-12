Der Intendant des Hessischen Rundfunks (hr), Manfred Krupp, hat Dr. Nina Hütt (41) zur Juristischen Direktorin berufen. Hütt folgt auf Jürgen Betz, der aus Altersgründen ausscheidet. Sie wird ihr Amt zum 1. Februar 2017 antreten.



„Ich freue mich sehr, dass wir für diese Aufgabe mit Nina Hütt eine profilierte Expertin gewinnen konnten“, so hr-Intendant Manfred Krupp. „Frau Hütt ist mit allen im Rundfunk auftretenden Rechtsfragen, insbesondere im Urheberrecht, bestens vertraut. Sie zeichnet ein tiefes Verständnis der aktuellen medienpolitischen Themen aus, und sie wird uns wertvolle Impulse bei der laufenden Legitimationsdebatte geben. Zudem bringt sie für die anstehenden Strukturfragen in der ARD das nötige juristische Hintergrundwissen mit.“



Nina Hütt wurde 1975 in Frankfurt am Main geboren. 1996 nahm sie ihr Studium an der Universität Mainz auf und hat 2006 mit einer Doktorarbeit zur Frage der Existenz von Hörfunkrechten des Sportveranstalters promoviert. Ihre berufliche Laufbahn begann sie 2004 als Mitarbeiterin im Justiziariat des Südwestrundfunks in Mainz.



Beim hr arbeitet Hütt seit 2006. Sie begann ihre Tätigkeit im Zivilrecht und übernahm im August 2012 die Leitung des Bereichs Recht und Steuern. Hier ist sie zuständig für sämtliche urheberrechtliche Fragestellungen, für Trennung von Werbung und Programm (Sponsoring, Produktionshilfe), für das Rundfunkrecht, Kartellrecht, Wettbewerbsrecht und die Betreuung grundsätzlicher vergaberechtlicher Fragestellungen.



Nach 35 Jahren verlässt Jürgen Betz zum 31. Januar den hr. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählten Rundfunkverfassungs- und Medienrecht, Medienpolitik, Steuerrecht sowie Vergabe und Telekommunikationsrecht. Nach der Ablegung des zweiten juristischen Staatsexamens 1981 begann er im Februar 1982 seine Laufbahn beim hr als Mitarbeiter im Justiziariat. Es folgte die Leitung der Abteilung Öffentliches Recht, anschließend leitete er den Bereich Recht und Steuern in der Juristischen Direktion. Seit 2008 ist er Justiziar des hr.