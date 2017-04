Coldmirror, zuletzt in der Presse als „Grand Dame der deutschen YouTube-Szene“ bezeichnet, startet mit „StarStarSpace“ am 13. April in die zweite Staffel. Die erfolgreiche Animationsserie ist eine Mischung aus „Star Trek“, „Star Wars“ und überhaupt allem, was das Wort „Star“ beinhaltet.Eine furchtlose Crew und ihr leicht seniler Captain erleben auf der USS Ente bekloppte Abenteuer im Weltraum.Neue Folgen gibt es ab dem 13. April, alle 14 Tage donnerstags auf YouTube. Produziert wird die Serie von Coldmirror gemeinsam mit dem hr für funk.Die Playlist von "StarStarSpace" gibt es