Schlagerfans dürfen sich freuen: Am Montag, 12. Juni, und Dienstag, 13. Juni, produziert das hr-fernsehen im „hr-Treff“ auf dem Hessentag eine neue Schlagerparty und macht Rüsselsheim für zwei Tage zum Epizentrum der Schlagerwelt. Ein „Muss“ für alle Fans – und das bei freiem Eintritt. Jetzt stehen die ersten Künstler der Schlagerparty fest: KLUBBB3 mit Florian Silbereisen, Maite Kelly und Mary Roos entführen – gemeinsam mit vielen weiteren Stars und an der Seite ihrer Gastgeber Francine Jordi und Dieter Voss – das Publikum zwei Nachmittage und zwei Abende lang in die Welt des Schlagers.



Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle schafften mit KLUBBB3, was bis dahin noch keinem anderen Schlager-Act gelang: Innerhalb nur eines Jahres platzierte das Trio gleich zwei neue Studioalben in den Top 5. Beide Veröffentlichungen sind noch dazu hochdekoriert, ihr erstes Album wurde mit Gold und Platin ausgezeichnet, das zweite, erst im Januar erschienene Album holte bereits Gold. – Maite Kelly schreibt nicht nur Titel für sich, sondern auch für andere Künstler wie etwa Roland Kaiser. Ihr gemeinsames Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ wurde bereits mit Gold ausgezeichnet, das dazugehörige Musikvideo auf YouTube sage und schreibe über 38 Millionen Mal angeklickt. „Sieben Leben für dich“ heißt das aktuelle Top-10-Album des ehemaligen Kelly-Family-Stars. – Sie ist die Grande Dame des deutschen Schlagers: Mary Roos. Sie trat zwei Mal für Deutschland beim Grand Prix an, stand 1971 für den hr vor der Kamera und stellte in der „Mary Roos Show“ auch ihr komödiantisches Können unter Beweis. Ihre Diskografie zählt über 25 Alben, und in diesem Jahr wurde sogar eine Autofähre zwischen Bingen und Rüdesheim nach ihr benannt. „Ab jetzt nur noch Zugaben!“ heißt ihr aktuelles Album.



Am 13. Juni zeichnet der hr um 20 Uhr eine 90-minütige Schlagerparty auf und strahlt die Show zeitnah im hr-fernsehen aus.