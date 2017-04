Am Samstag, 15. April, um 15.30 Uhr empfängt der hessische Handball-Zweitligist TV 05/07 Hüttenberg die TUSEM Essen. Hüttenberg steht zehn Spieltage vor dem Ende der Saison auf einem Aufstiegsplatz. Der Verein, der zwischen 1977 und 1985 erfolgreich in der ersten Handball-Bundesliga spielte, könnte damit den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga schaffen. Finanziell kann der Verein aus der 10.000-Einwohner-Gemeinde Hüttenberg im Lahn-Dill-Kreis zwar nicht mit den großen Vereinen mithalten, er profitiert aber vor allem von seiner guten Nachwuchsarbeit.



Das hr-fernsehen überträgt die Partie ab 15.30 Uhr live. Das Spiel gibt es auch im Livestream auf hessenschau.de und auf der Facebook-Seite des hr-fernsehens. Kommentieren wird Florian Naß.