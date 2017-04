„Hier spielt die Volksmusik!“ – unter diesem Motto feiert der Hessische Rundfunk auf dem Hessentag in Rüsselsheim die Volksmusik und den volkstümlichen Schlager: Bei freiem Eintritt stehen am Freitag, 16. Juni, und am Samstag, 17. Juni, nachmittags und abends zahlreiche Künstler aus der ganzen Republik sowie aus Österreich und der Schweiz auf der Bühne des „hr-Treffs“. Jetzt haben die ersten Künstler ihr Kommen zugesagt: Patrick Lindner, Die Amigos und Die Trenkwalder präsentieren – neben vielen weiteren Stars der Szene – unvergessene Hits und neue Melodien.



Patrick Lindner hatte seinen Durchbruch 1989 mit dem Titel „Die kloane Tür zum Paradies“. Über 20 Alben hat er seitdem veröffentlicht, wurde unter anderem mit dem Bambi und insgesamt fünf Goldenen Stimmgabeln ausgezeichnet. - Mit den Amigos steht gar das erfolgreichste Schlagerduo Deutschlands auf der Bühne des „hr-Treffs“: Annähernd 70 Gold- und fast 30 Platin-Awards, einmal Doppel-Platin, einen Echo und zahlreiche Echo-Nominierungen, drei Kronen der Volksmusik und viele weitere Auszeichnungen können die beiden Brüder aus dem hessischen Hungen mittlerweile für sich verbuchen – und fast drei Millionen verkaufter Alben. - Auch Die Trenkwalder sind „alte Hasen“ im Showbizz: Seit 22 Jahren stehen die Tiroler gemeinsam auf der Bühne. An der Seite von hr-Moderatorin Andrea Ballschuh führt Hubsi Trenkwalder zudem als Gastgeber charmant durch den Abend.



Allerdings dreht sich bei „Hier spielt die Volksmusik!“ nicht alles um Musik: Die Show gibt auch spannende Einblicke in die Karrieren der Stars und zeigt sie in überraschenden Situationen und amüsanten Spielen.



Der hr ist mit seinen TV-Kameras dabei und strahlt „Hier spielt die Volksmusik!“ zeitnah zur Aufzeichnung im hr-fernsehen aus.