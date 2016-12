Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), erinnert angesichts des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin an den Kern der Weihnachtsbotschaft. Im hr1-Talk sagt er: „Weihnachten ist kein Fest, das für ein paar Stunden eine romantische Stimmung verbreitet und danach die Tristheit des Lebens umso deutlicher macht. Weihnachten ist ein Fest und beinhaltet eine Freude, die das Dunkle mit einschließt, die nicht vor dem Leid davonrennt.“



Die Geschichte Jesu, so Bedford-Strohm, sei von Anfang an eine Geschichte der Bedrohung, des bedrohten Menschseins. Sie ist aber am Ende „eine Geschichte, die zeigt, dass die Gewalt nicht das letzte Wort hat, sondern dass das Leben siegt. Und deswegen ist dieses Weihnachtsfest mit einer Botschaft gefüllt, die kraftvoller nicht sein könnte, gerade in den schweren Tagen jetzt.“



Zivilcourage bei Facebook

Im hr1-Talk berichtet Bedford-Strohm auch vom erfolgreichen Kampf gegen Hassbotschaften in sozialen Netzen. Er wolle „Menschen, die sowas prägen, diesen Raum nicht überlassen.“ Auf seiner eigenen Facebook-Seite seien viele Nutzer seinem Aufruf gefolgt, Regeln des Anstands einzuhalten. „Da gab es eine Phase, wo viele ihren Frust abreagiert haben und wirklich beleidigende Kommentare abgegeben haben. Und dann haben andere dagegen gehalten, haben Leute zur Rede gestellt und gesagt: ‚Schämen Sie sich, so über andere zu reden!‘ Und das hat gewirkt.“



