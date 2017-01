Die achtziger Jahre waren bunt, schrill, politisch, aufregend und ein bisschen spießig zugleich. Die achtziger Jahre, das waren Helmut Kohl und Joschka Fischer, Nena und Madonna, Karottenhosen und Röhrenjeans, Startbahn West und Mauerfall. Dieses Jahrzehnt zwischen Aufbruch und Umbruch hat die „Generation Babyboomer“ bis heute geprägt. In der multimedialen Ausstellung „Achtung 80er! – hr1 on Tour“ geht es um das ureigene Lebensgefühl dieses Jahrzehnts. hr1 lädt im Januar und Februar 2017 dazu ein, in vier hessischen Städten wieder in die Welt der achtziger Jahre einzutauchen, große oder auch ganz persönliche Momente neu zu erleben. Stationen der jeweils eine Woche dauernden Wanderausstellung sind Limburg, Kassel, Frankfurt und Viernheim.