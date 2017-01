Die achtziger Jahre waren bunt, schrill, politisch. Sie waren aufregend und ein bisschen spießig zugleich. Die achtziger Jahre, das waren Helmut Kohl und Joschka Fischer, Nena und Madonna, Karottenhosen und Röhrenjeans, Startbahn West und Mauerfall. Dieses Jahrzehnt zwischen Aufbruch und Umbruch hat die „Generation Babyboomer“ bis heute geprägt. In der multimedialen Ausstellung „Achtung 80er! – hr1 on Tour“ geht es um das ureigene Lebensgefühl dieses Jahrzehnts. hr1 lädt im Januar und Februar 2017 dazu ein, in vier hessischen Städten wieder in die Welt der achtziger Jahre einzutauchen, große oder auch ganz persönliche Momente neu zu erleben. Stationen der jeweils eine Woche dauernden Wanderausstellung sind Limburg, Kassel, Frankfurt und Viernheim.In Kassel läuft die Schau von Freitag, 20. Januar, an. Im „dez“, dem traditionsreichen Einkaufszentrum Nordhessens, werden vier begehbare drei mal drei Meter große Kuben zum Erlebnisraum der achtziger Jahre. Jeder Kubus fasst exemplarisch einen der wichtigsten Themenkomplexe des Jahrzehnts zusammen: „Musik und Stars“, „Das 80er-Lebensgefühl“, „DasProtestjahrzehnt“ und „Neuerungen der Technik“. Mit typischen Bildern, spannenden Videos auf LED-Schirmen und über Audiostation abrufbaren Original-Tönen werden die prägenden Jahre wieder lebendig. Ausstellungsstücke wie Walkman, C 64, Zauberwürfel und ein Original-Bravo-Starschnitt machen die damalige Alltagskultur im wahrsten Sinne anschaulich.Die hr1-Ausstellung „Achtung 80er! – hr1 on Tour“ wird in Einkaufszentren präsentiert und tourt quer durch ganz Hessen. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Zentren kostenlos besucht werden. Am ersten Tag jeder Station wird die Ausstellung mit einer Eröffnung eingeweiht. Nach dem erfolgreichen Auftakt Anfang Januar in der „WERKStadt“ Limburg folgenMyZeil Frankfurt: 03. Februar bis 11. Februar 2017Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim: 17. Februar bis 25. Februar 2017Facebook: @hr1Twitter: @hrPresse