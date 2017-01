Angebot aus Hollywood abgelehnt

Auf die Frage, was sie bei einem Angebot aus Hollywood machen würde, tue sie sich sehr schwer: „Denn Hollywood ist ja nicht gleich Hollywood. Die machen ja auch viel Mist“, sagt sie. „Wenn da ein gutes Drehbuch ist mit einem guten Regisseur und guten Kollegen, dann entscheide ich das genauso, wie ich das in Deutschland entscheide.“ Ein Angebot aus Hollywood mit einem sehr bekannten Regisseur und einem sehr bekannten Schauspieler hat sie bereits abgelehnt. „Da haben alle geschrien und mir den Vogel gezeigt“, erinnert sie sich. Aber es war nur eine Szene, die sie hätte spielen dürfen. „Was soll ich in einer Szene, da kann ich nicht zeigen, was ich kann. Das ist nur für die Produzenten super, weil sie in Deutschland meinen Namen für die Promotion haben, und mir ist es unangenehm, für einen Film, in dem ich nur eine Szene spiele, Promo zu machen.“



