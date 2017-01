Die achtziger Jahre waren bunt, schrill, politisch. Sie waren aufregend und ein bisschen spießig zugleich. Die achtziger Jahre, das waren Helmut Kohl und Joschka Fischer, Nena und Madonna, Karottenhosen und Röhrenjeans, Startbahn West und Mauerfall. Dieses Jahrzehnt zwischen Aufbruch und Umbruch hat die „Generation Babyboomer“ bis heute geprägt. In der multimedialen Ausstellung „Achtung 80er! – hr1 on Tour“ geht es um das ureigene Lebensgefühl dieses Jahrzehnts. hr1 lädt ab Freitag, 3. Februar, dazu ein, im Einkaufscenter MyZeil mitten in der Innenstadt in die Welt der achtziger Jahre einzutauchen.Ein Nachbau des berühmten Sportwagens „DeLorean“ aus dem Filmklassiker „Zurück in die Zukunft“ weist bereits im MyZeil-Eingangsbereich auf die spannende Ausstellung hin. Im Shoppingcenter erwarten die Besucher vier drei mal drei Meter große Erlebnisräume, darunter ein begehbares, typisches Jugendzimmer der achtziger Jahre. Mit riesigen Fotowänden, spannenden und skurrilen Videos sowie lebendigen und emotionalen Audiocollagen werden die prägenden Jahre wieder lebendig. Ausstellungsstücke wie Walkman, C 64, Zauberwürfel und ein Original-Bravo-Starschnitt machen die Alltagskultur im wahrsten Sinne anschaulich. Bekannte hr1-Moderatoren wie Marion Kuchenny geben persönliche Einblicke in ihre damalige Zeit.Die hr1-Ausstellung „Achtung 80er! – hr1 on Tour“ wird in Einkaufszentren präsentiert und tourt quer durch ganz Hessen. Sie kann während der Öffnungszeiten der Zentren kostenlos besucht werden. Die dritte Station ist das MyZeil Frankfurt und beginnt am Freitag, 3. Februar. Danach folgt das Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) Viernheim. Die Ausstellung war bereits in der WERK-Stadt Limburg und im dez Kassel zu sehen.Adresse: Zeil 106, 60313 Frankfurt am MainRobert-Schuman-Straße 8, 68519 ViernheimFacebook: @hr1Twitter: @hrPresse