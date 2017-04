Der gefühlte Sommer Ende März macht es möglich: Das Eschborner Wiesenbad eröffnet bereits einen Tag vor dem offiziellen Beginn der Frühsaison und begrüßt die ersten Schwimmer am morgigen Freitag, 31. März, um 10.30 Uhr. Denn hr1-Moderator Detlef Budig hatte solange und beharrlich im Radio an die Freibäder in ganz Hessen appelliert, doch etwas früher das Einlasshäuschen zu besetzen, bis sich Susanne Hörchert-Hein vom Wiesenbad meldete und zusagte! Und so geht es nun im Freibad in Eschborn einen Tag früher los.Auch Bürgermeister Mathias Geiger ist von der Aktion so angetan. So freut er sich auf der Homepage der Stadt Eschborn, „dass schon jetzt alle Freibad-Fans wieder auf ihre Kosten kommen“. Für zwei hr1-Hörer beginnt der Badespaß unter freiem Himmel bereits um sieben Uhr am Freitagmorgen: Mitarbeiter des Bades schließen für sie in aller Frühe auf, ein hr1-Reporterteam begleitet den ersten Sprung ins Wasser live im Radio gegen 7.20 Uhr und schaltet dann noch einmal um 8.20 Uhr und um 9.20 Uhr in die Morgensendung mit Detlev Budig. Der wäre am liebsten selbst dabei: „Ich kann aber erst nach meiner Frühschicht im Radio an so etwas denken. Ich wünsche allen Badegästen in Eschborn einen wunderbaren ersten Tag im Freibad!“Einen Tag später, am Samstag, 1. April, geht im Wiesenbad der reguläre Badebetrieb los, bei schönem Wetter um 12 Uhr, sonst 15 Uhr. Geöffnet ist dann täglich bis 18 Uhr. Die Sommersaison startet am 2. Mai, jeweils von 10 bis 20 Uhr. Alles Wichtige rund um die besonders frühe Freibaderöffnung gibt es auch im Höchster Kreisblatt und unter www.hr1.de