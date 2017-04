In seinen langen Jahren als CDU-Politiker ist Wolfgang Bosbach zu einem der bekanntesten Politiker im Fernsehen geworden. Dabei weist er die Interpretation zurück, das liege daran, dass er „gefühlt ständig“ in Talk-Shows auftrete. „Ich lehne schon 90 Prozent aller Einladungen zu Veranstaltungen ab“, sagt Bosbach. Die Menschen würden ihn kennen, weil er sich nicht scheue, auch unbequeme Positionen zu vertreten. „Für die Einen bin ich ein Querulant, für die Anderen ein Klartexter“, fasst er sein Image in „hr1-Talk“ am Sonntag, 2. April, zusammen. „Was ich gerne mal moderieren möchte, ist das ‚Aktuelle Sportstudio‘, verrät er auf die Frage nach einer eigenen Wunschsendung. „Ich bin ja ein großer Fußballfan.“Bosbach bezeichnet sich selbst als „wertkonservativ“ und hält dabei auch an kleinen Dingen fest, die sich für ihn bewährt haben. So belächeln seine Töchter sein Tastenhandy als „alt-ägyptische Grabbeigabe“. Aber in Bezug auf seine Werte handelt er aus Überzeugung. Das bringe ihn manchmal in Schwierigkeiten, sagt der 64-Jährige: „Ich möchte bei dem bleiben, was meine Partei den Menschen versprochen hat – und schon befinde ich mich in einer Außenseiterrolle.“Richtig Arbeit hätte seine 88 Jahre alte Mutter mit der Archivierung der Zeitungsartikel über ihn. „Mit größter Präzision“ schneide sie das alles aus, wenn er ihr am Wochenende den Zeitungsstapel mitbringe. Mittlerweile 30 Leitzordner hätten sich angesammelt. „Das sind so drei bis fünf Artikel am Tag.“ Dies wird in Zukunft weniger werden. Mit Ende der Legislaturperiode im September beendet der „halbe Hesse“ (seine Mutter stammt aus Merenberg-Allendorf im Landkreis Limburg-Wetzlar) seine politische Karriere im Bundestag.Der „hr1-Talk“ am Sonntag, 2. April mit Wolfgang Bosbach und Uwe Berndt um 10 Uhr. Der „hr1-Talk“ ist auch als Podcast abonnierbar: www.hr1.de