„hr1-Dancefloor“ in vielen hessischen Städten unterwegs

Der „hr1-Dancefloor“ feiert gleich mehrfach an besonderen hessischen Orten: regelmäßig in der „Casino Lounge“ in Bad Homburg, im „Gleis 1“ in Kassel und in der „Lounge des Sparda-Bank-Hessen-Stadions“ in Offen-bach. Immer wieder tourt die Ü30-Party des Hessischen Rundfunks auch in Städten wie Bensheim oder Rotenburg. Die aktuellen Termine gibt es unter www.hr1.de.