Wer beim Lebensstil von Rockbands an Sex and Drugs and Rock ‘n’ Roll denkt, liegt bei Deep Purple völlig falsch. „Bei uns heißt das Motto heute eher Socks, and Rugs and Rock ‘n’ Roll (Socken, Wolldecken und Rock ‘n’ Roll)“, erzählt Bassist Roger Glover im Interview mit hr1-Moderatorin Marion Kuchenny.