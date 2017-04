Das Kribbeln steigt

Bereits als Kind war er vom Karfreitag aufgrund der Kargheit – ohne Kerzen, Blumen und Schmuck in der Kirche – fasziniert, und das hat bis heute angehalten. „Die Verlesung der Leidensgeschichte Jesu hat mich als Kind so berührt, dass ich mich tatsächlich manchmal in der Kirche umgeschaut und gefragt habe: ‚Wieso weint hier eigentlich niemand, bei einer so intensiven und anrührenden Geschichte?‘“, erzählt der Bischof. Auf die Osternacht freut er sich in diesem Jahr besonders – es ist sein ersten Osterfest als Limburger Bischof. „Es ist ein besonderes Gefühl, und es ist für mich immer noch etwas Besonderes, Gottesdienste in diesem wunderbaren Dom zu feiern.“ Vor allem in der Osternacht, „da steigt schon die Spannung und es gibt ein Kribbeln“, sagt Bätzing.