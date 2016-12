„In dulci jubilo“ („Nun singet und seid froh“) - mit diesem traditionellen Kirchenlied beginnt an Heiligabend in der Dompfarrei „Unsere Liebe Frau“ in Wetzlar die katholische Christmette. hr2-kultur überträgt den Festgottesdienst mit Dompfarrer Peter Kollas ab 22.15 Uhr live und lädt alle Hörer dazu ein, den Gottesdienst am Radio mitzufeiern.



„Gott hat ein Gesicht – er hat unser Gesicht!“ lautet das Thema der Predigt. Peter Kollas ruft darin dazu auf, Gottes Gesicht vor allem in den Menschen zu erkennen, „die auch in der Heiligen Nacht Hunger leiden und vor Kälte frieren“, wie etwa die Menschen im syrischen Aleppo.



Im Laufe der Christmette werden weitere bekannte Weihnachtslieder, darunter „Tochter Zion“ und „Stille Nacht, heilige Nacht“ erklingen. Die Sänger des katholischen Domchores und des jungen ökumenischen Chores werden von Geigern, Cellisten, Saxofonspielern und Percussionisten begleitet. Die Leitung hat Bezirkskantor Horst Christill, der auch die Orgel spielt.



