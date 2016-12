Rund 20.000 Besucher hatten beim letzten „Tag für die Literatur“ ihre Begeisterung für hessische Kultur eindrucksvoll demonstriert. Wer am kommenden Literatur-Event als Mitveranstalter dabei sein will, sollte sich jetzt anmelden. Der sechste hessenweite „Tag für die Literatur“ findet am Sonntag, 7. Mai 2017, statt. Wenn der Haushalt des Landes Hessen wie geplant verabschiedet wird, können sich die Teilnehmer um Fördermittel bemühen.



Bei den Veranstaltungen und Aktionen zum „Tag für die Literatur“ steht die Literatur über Hessen und aus Hessen im Mittelpunkt. So finden Veranstaltungen beispielsweise an Orten statt, an denen Literaten gelebt oder gearbeitet haben oder die einen anderen Bezug zur hessischen Literaturgeschichte haben. Werke zeitgenössischer Autoren sollten hessische Themen behandeln. Ein Schwerpunkt liegt 2017 auf der Verbindung von Literatur und Musik. Mitmachen können unter anderem Dichterhäuser, Archive, Bibliotheken, Gedenkstätten, Literaturhäuser, literarische Vereine und Gesellschaften, aber auch Städte, Gemeinden und Schulen – die Letztgenannten wegen der Schulöffnungszeiten auch in der Vorwoche am 5. und 6. Mai.



Der hessenweite „Tag für die Literatur“ wird im Rahmen des hr2-kultur-Projekts „Literaturland Hessen“, einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Hessischen Literaturrat, ausgerichtet. Offizieller Anmeldeschluss ist der 31. Dezember, Nachzügler können sich noch bis Mitte Januar anmelden. Weitere Informationen unter: www.literaturland.hr2.de. Hier stehen auch das Anmeldeformular und weitere Informationen für Veranstalter zum Download bereit.



