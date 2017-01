„Paris, mon amour!“ – unter diesem Titel steht das musikalisch-literarische Programm beim „hr2-Kulturlunch“ am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr im hr-Sendesaal. Paris verkörpert Lebenskunst, Lebensfreude, Esprit und etwas Frivolität, Eleganz und Charme. Der Schauspieler Wolfram Koch ist der Reiseführer beim Flanieren durch die faszinierende Stadt an der Seine – mit literarischen Texten, Tagebuchnotizen und Briefen.



Und auch musikalisch hat Paris einen reizvollen Klang. Das Musikprogramm dieser Matinee setzt einen Akzent bei der Musik um 1900 mit Werken von Debussy, Satie, Poulenc und Milhaud. Doch Paris ist auch die Heimat des französischen Chansons. Die Chansonnière Juliette Brousset bringt einige der berühmtesten Titel von Edith Piaf, Barbara und anderen auf die Bühne, aber auch eigene Lieder – darunter eine Hommage an Leo Ferré. Das anschließende Schlemmerbuffet steht unter dem Motto „Essen wie Gott in Frankreich“. Durch das Programm führt Angelika Bierbaum, die Chefin von hr2-kultur.



Alle, die diesen hr2-Kulturlunch im Radio hören möchten, haben dazu am Sonntag, 5. Februar, ab 20.04 Uhr in hr2-kultur Gelegenheit.



Erst Kultur, dann Kulinarik – diese Kombination macht den „hr2-Kulturlunch“ am Sonntagvormittag so beliebt. Bekannte Musiker und Schauspieler verknüpfen in den thematisch reizvollen Programmen Musik und Literatur aus den unterschiedlichsten Genres. Danach kredenzen die Köche des hr-Kasinos ein thematisch zum Programm oder zur Jahreszeit passendes Schlemmerbuffet.



„Tango Argentino“ heißt das musikalisch-literarische Programm beim nächsten „hr2-Kulturlunch“ am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr im hr-Sendesaal. Im Laufe der Saison dürfen sich die Gäste noch auf „Frühlingserwachen“ (19. März), „Hexenritt und Teufelstanz“ (30. April) und „Paargeschichten“ (21. Mai) freuen.



