Ob ein Leser zum Buch greift, hängt nicht nur vom Inhalt, sondern auch von der Gestaltung des Buches ab. In Kassel lenkt eine Podiumsdiskussion jetzt den Blick auf die Bedeutung von Illustration und Typografie. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von hr2-kultur und hessischen Literaturhäusern. In Kassel diskutieren unter dem Titel „Das Auge liest mit“ namhafte Vertreter der Branche am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im Stadtteilzentrum Vorderer Westen.



Friedrich Forssman zählt zu den renommiertesten Buchgestaltern und Typografen Deutschlands. Rita Fürstenau ist Mitbegründerin und Leiterin des Kasseler Verlags Rotopolpress für grafisches Erzählen. Katharina Hesse war Geschäftsführerin des ausschließlich E-Books verlegenden e-Lectra Verlags und ist heute Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst. Markus Lefrançois, freier Gestalter sowie Dozent an der Kunsthochschule Kassel und an der Europäischen Kunstakademie Trier, illustriert seit einigen Jahren die Märchen der Brüder Grimm für die neue Reclam-Ausgabe.



Die Veranstaltungsreihe „Hinter den Worten – Literatur gestalten in Hessen“ wird vom Literaturhaus Nordhessen gemeinsam mit den Literaturhäusern in Darmstadt, Frankfurt, Gießen und Wiesbaden gestaltet. In wechselnden Veranstaltungen kommen bis zum Frühsommer 2017 Buchgestalter und Illustratoren, Verleger und Regisseure, Hörspielautoren und Akteure aus dem Bereich Kinder- und Jugendbuch zu Wort. hr2-kultur ist Kooperationspartner der Reihe, die vom Hessischen Literaturrat und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert wird.



Termin: Donnerstag, 9. Februar, 19.30 Uhr

Ort: Stadtteilzentrum Vorderer Westen, Elfenbruchstraße 3, 34119 Kassel

Eintritt: 7 Euro / ermäßigt 5 Euro (nur Abendkasse)

Sendetermin in hr2-kultur: Sonntag, 19. März 2017, Kulturszene Hessen (Wiederholung am darauffolgenden Samstag, 18.05 Uhr)