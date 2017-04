Das von hr2-kultur produzierte Hörspiel „Die verlorenen Söhne“ von Robert Schoen ist von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum „Hörspiel des Monats März 2017“ gekürt worden.



Die Jury lobte den Mut des Autors und Regisseurs Robert Schoen: „(Er) riskiert hier viel und gewinnt dabei ungewöhnlichen Spiel- und Erkenntnisraum. So verbindet er authentisches Tonmaterial der Berliner Phonographischen Kommission von 1915 mit einem fiktiven modernen Musterfall. Die Wissenschaftler, die damals im Kriegsgefangenenlager Wünsdorf französische und für sie exotische Dialekte der Insassen aufzeichneten, gern mit Lesungen des Gleichnisses vom Verlorenen Sohn, verdrängten zugunsten ihrer Klangausbeute das Unglück der Testpersonen. Phonetisch fixiert ist auch der heutige Berliner Linguist, der die Tonaufnahmen der Hauptfigur des Hörspiels untersucht ( ). Grotesk und tragikomisch diagnostiziert er die strapazierte ‚Knarrstimme‘, ohne sich für das Scheitern des Sprechers zu interessieren ( ). Mit Schoens suggestiver Montage und dem auf lässige Weise eindringlichen Lorenz Eberle in der Hauptrolle glückt hier ein Kunststück: Konträr zu wissenschaftlicher Versuchsdominanz wächst die emotionale Anteilnahme des Hörers. In intensiven Momenten verschränken sich Eberles Sprechen und Klänge von Prokofjews‚ L’enfant prodigue‘. Manchmal erkennt der junge Mann in der Musik sein Scheitern, seine Hoffnung und sich selbst.“ In hr2-kultur wurde das Stück am 5. März urgesendet. Verantwortlicher Dramaturg und Redakteur ist Peter Liermann.



Robert Schoen, geboren 1966 in Berlin. Radioarbeiten seit Mitte der 90er Jahre. Hörspielpreis der Kriegsblinden 2011 für „Schicksal, Hauptsache Schicksal“ sowie ARD-Online-Award 2013 für „Heidi Heimat“.



Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste in Bensheim wählt aus den monatlichen Einreichungen der Hörspielabteilungen der ARD und von DLF/Deutschlandradio Kultur jeweils das „Hörspiel des Monats“. Aus dem Kreis der Monatssieger bestimmt die Jury dann das „Hörspiel des Jahres“.



Siehe auch www.hr2-kultur.de und www.facebook.com/hr2kultur