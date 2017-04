Die hr2-kultur-Sendung „Der Tag“ ist von der CIVIS-Medienstiftung für den CIVIS-Preis nominiert worden. Die Ausgabe „Grenzen der Aufklärung - Rechte Gewalt und die Justiz“ vom 10. Januar 2017 zum NSU-Prozess wurde als „einzigartiges politisches Radiofeuilleton – umfassend, hintergründig, aktuell und hochprofessionell“ gewürdigt. Die Preisträger in den Kategorien Radio, Film, Fernsehen und Internet werden während der CIVIS-Preisverleihung am Abend des 1. Juni bei einer TV-Gala im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen.



Redakteure der Sendung waren Angela Fitsch, Ulrich Sonnenschein, Claudia Sautter und Karen Fuhrmann, die Regie hatte Markus Hürtgen. Der Civis Medienpreis - Europas bedeutendster Medienpreis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt - wird in diesem Jahr zum 30. Mal verliehen. Mit 783 eingereichten Programmen aus 24 EU-Staaten und der Schweiz erreicht der CIVIS Medienpreis 2017 die zweithöchste Anzahl an Einreichungen seit Bestehen.



Schon mehr als 20 Jahre gehört es zum Markenzeichen der hr2-kultur-Sendung „Der Tag“, Themen tiefschichtig und unkonventionell anzugehen. Die mehrfach ausgezeichnete Hintergrundsendung ist montags bis freitags um 18.05 Uhr in hr2-kultur zu hören und wird als Podcast zum Download angeboten. Außerdem wiederholt hr-iNFO „Der Tag“ jeweils am selben Tag um 22.05 Uhr. Podcast und Webspecial unter www.hr2.de.