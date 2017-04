Der berühmteste Detektiv aller Zeiten, der wichtigste Fall, der gefährlichste Gegner: Beim hr2-RadioLiveTheater in Frankfurt-Höchst können Besucher mit „Sherlock Holmes“ in die vergnüglich-schaurige Welt der Karos und Melonen eintauchen. Am Mittwoch, 26. April, um 20 Uhr steht der Krimi-Klassiker „Der Hund der Baskervilles“ erstmals als Live-Hörspiel auf dem Programm des Neuen Theaters Höchst.



In dem Bestseller von Sir Arthur Conan Doyle haben es Sherlock Holmes und sein Assistent Dr. Watson mit einer besonderen Herausforderung zu tun: Nach dem plötzlichen Tod von Sir Charles Baskerville ist möglicherweise auch sein Erbe Sir Henry in Gefahr. Lastet wirklich ein Fluch auf den Baskervilles? Und was hat es mit dem unheimlichen nächtlichen Heulen eines Hundes im Dartmoor auf sich?



Hörspiele live erleben und den Radiomachern über die Schultern schauen ist pures Vergnügen. Bei den Vorstellungen sind stets alle Sinne der Zuschauer gefragt. Die Darsteller lassen mit Musik, Geräuschen und Kostümen Unterhaltungsklassiker auf der Bühne lebendig werden.



Der hr-Radioreporter, Schauspieler, Moderator und Sprecher Klaus Krückemeyer ist der Macher des RadioLiveTheaters, das eine stets wachsende Fangemeinde in die Säle lockt. Nahezu alle Akteure arbeiten für den Hessischen Rundfunk – als Moderator, Redakteur, Reporter oder Techniker.



Datum: Mittwoch, 26. April

Ort: Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Straße 46a, 65929 Frankfurt am Main

Beginn: 20 Uhr

Tickets: im VVK an der Theaterkasse oder online, evtl. Restkarten an der Abendkasse, Tel. 06251-930512 (1 Std. vor Vorstellungs beginn)

Ticketpreise: VVK 19,40/21,60 AK 21,50/23,50 Euro inklusive Gebühren und VRN sowie RMV

Weitere Infos: www.neues-theater.de/programm/veranstaltungen/372/detail/show.html und

www.radiolivetheater.de