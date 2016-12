Podcast hr3 Der Sonntagstalk in hr3 [iTunes aufrufen][RSS-Feed][MP3-Download] Der Sonntagvormittag in hr3 - immer von 10 bis 12 Uhr kommt Bärbel Schäfer über das Radio zu Ihnen nach Hause und bringt einen prominenten Talk-Gast mit.

Der Schauspieler Heikko Deutschmann rettet jedes Jahr einen Weihnachtsbaum - und zwar immer den hässlichsten Baum, den er finden kann. „An den Straßenlaternen sind ja immer Weihnachtsbäume angekettet, damit's schöner aussieht – und einen davon befreien wir – je hässlicher er gewachsen ist, desto schöner ist es“, sagt Heikko Deutschmann im hr3 -Talk mit Bärbel Schäfer.Im hr3 -Talk verrät er auch, dass sein allererstes selbst eingesprochenes Hörbuch alles andere als ein Erfolg war: Mit zehn Jahren vertonte er ein Asterixheft, und als er sich nach vier Stunden Arbeit sein Werk anhörte, „bin ich erst einmal in Tränen ausgebrochen. Ich fand mich als Schauspieler total schlecht“, erzählt Deutschmann. Schlussendlich hat es mit dem Schauspielerberuf dann doch noch geklappt. Heikko Deutschmann ist beispielsweise am 26.12. in der hr-Produktion „Das Märchen vom Schlaraffenland“ zu sehen – aber davor (an diesem Sonntag) ist er im hr3-Talk zu hören.Am Sonntag, 25.12., wird der hr3-Talk mit dem Stargast Heikko Deutschmann gesendet. Ab 13 Uhr steht er als Podcast zur Verfügung.Wer den Talk verpasst hat, muss nicht traurig sein: Seit 13 Uhr steht der Talk als Podcast zur Verfügung.