Podcast hr3 Der Sonntagstalk in hr3 [iTunes aufrufen][RSS-Feed][MP3-Download] Der Sonntagvormittag in hr3 - immer von 10 bis 12 Uhr kommt Bärbel Schäfer über das Radio zu Ihnen nach Hause und bringt einen prominenten Talk-Gast mit.

Reporter, Bestsellerautor, Grimme-Preisträger Constantin Schreiber moderiert ab Samstag die Tagesschau. Als Jugendlicher hat Schreiber längere Zeit in Syrien gelebt und später mehrere Jahre in Dubai als Korrespondent für die Deutsche Welle. Er hat sogar auf Arabisch moderiert – fünf Jahre lang hatte er im ägyptischen Fernsehen eine Wissenschaftssendung. In Kairo kann er nicht unerkannt auf die Straße gehen. Trotz seiner Nähe zur arabischen Kultur ist er „kein Multikulti-Euphoriker“, wie eine Zeitung mal über ihn geschrieben hat. Seine kritische Haltung zum gelebten Islam bringt ihm immer wieder Einladungen zu Talkshows ein.„Ich bin nicht aufgeregt. Schließlich ist die Tagesschau eine extrem gut organisierte Sendung“„Die meisten Tipps, die ich in den letzten Wochen bekommen habe, helfen mir nicht. Mein alter Arbeitgeber hat mir den Ratschlag gegeben: Hungrig bleiben. Das werde ich befolgen.“„Ich bin politisch sehr interessiert, doch ich vertrete keine Meinung. Ich greife Themen auf und versuche sie unabhängig darzustellen. Das ist mein Job als Journalist. Ich gebe so viele Infos, dass sich der Bürger selbst sich eine Meinung bilden kann.“„Ist er wirklich das kleine Rumpelstilzchenkind, wie er sich bei der Pressekonferenz gezeigt hat? Die Frage ist auch: Warum lassen die Journalisten sich das gefallen?“„Hessen bedeutet für mich Reichtum.“„Ich mache gerne Sport, aber eine Sportsendung werde ich nie moderieren.“„Mich hat mal einer gefragt: Warum willst du in den Journalismus, geh doch in eine Boyband.“„Bisher konnte ich immer nur neidisch auf die ARD gucken: Das riesige Korrespondentennetz ist großartig.“Wer den Talk verpasst hat, muss nicht traurig sein: Der Talk steht als Podcast zur Verfügung.