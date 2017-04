Die „Kate Menzyk Show“ mit den Moderatoren Kate Menzyk und Kollege Kaempfert ist am Samstag live von 15 bis 17 Uhr zu Gast im Klinikfunk-Studio der Horst-Schmidt-Klinik in Wiesbaden.Klinikfunk-Moderator Simon Dörr war in der „Kate Menzyk Show“ in hr3 Studiogast und hatte Kate Menzyk und Kollege Kaempfert eingeladen. Die beiden berichten in der Klinikfunk-Sendung des ehrenamtlichen Patientensenders über ihre Radioanfänge und ihren Showalltag bei hr3. Außerdem werden in der Sendung die Lieblingssongs der beiden Moderatoren gespielt. Die Live-Sendung kann man unter www.klinikfunk.de verfolgen.