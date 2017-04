In der „Kate Menzyk Show“ in hr3 sagt Schauspieler, Produzent und Regisseur Til Schweiger zum Mitspracherecht bei der Filmauswahl von Tochter Emma: „Ich schaue mir alle Projekte an. Es gab auch Anfragen, bei denen ich gesagt habe: ‚Mach das lieber nicht, weil ich den Regisseur kenne, der ist ein Depp‘. Am Ende ist es aber immer ihre Entscheidung.“



Vater Schweiger findet es gut, dass er seiner Tochter als Regisseur Anweisungen geben kann. Mit einem Augenzwinkern verrät er in hr3: „Ich muss die Situation ja mal ausnutzen, dass ich eine Ansage machen kann, der sie folgt. Das ist schon etwas Besonderes. Zu Hause ist es mit den Ansagen nicht so weit her.“



Emma Schweiger ist ab heute, 20 April, im Film „Conni & Co. 2 – Das Geheimnis des T-Rex” zu sehen. Til Schweiger führte Regie.





