Open-Air-Gottesdienst an Heiligabend

Die St. Jakobskirche steht im alten Ortskern des Frankfurter Stadtteils Bockenheim. Nachdem die Gemeinde ab 17 Uhr den Heiligabend Open-Air mit mehr als tausend Besuchern auf dem Platz vor der Kirche feiern wird, treffen sich am zweiten Feiertag die Menschen in der Kirche. Im ovalen Kirchenraum leuchten rundum Glasfenster in sattem Blaugrün. Sie zeigen biblische Geschichten sowie Legenden des Heiligen Jakob, denn die Kirche liegt am alten Jakobs-Pilgerweg nach Santiago di Compostela. Der Künstler Charles Crodel hat die Fenster nach seinem französischen Exil in den 1950er Jahren gestaltet. Crodel galt unter der NS-Herrschaft als „entarteter Künstler“.