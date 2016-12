Mit den festlichen Klängen des Liedes „Nun freut euch, ihr Christen“ wird der Gottesdienst am Ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, in der katholischen Rabanus-Maurus-Kirche in Petersberg eröffnet. Von 10.05 bis 11.00 Uhr ist er auf UKW oder im Live-Stream auf www.hr4.de zu empfangen. Pfarrer Jan Kremer hält die Predigt und zelebriert den Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung liegt bei Kantorin Edith Harmsen, die den Kirchenchor St. Lioba leitet. Die Orgel spielt Ulrich Dölle.