Der neue Sendekomplex

Der Sendekomplex besteht aus zwei Selbstfahrerstudios, bei denen der Moderator die Technik selbst bedient, einer Supportzone und einem integrierten Produktionsraum. In der Supportzone sitzen in der Regel ein Techniker sowie ein Redakteur, die den Moderator unterstützen, und gegebenenfalls ein Mitarbeiter am Hörertelefon. Die neue Raum-Geometrie und die großen Glasflächen schaffen Transparenz und erleichtern kommunikative Prozesse. Dadurch kann das Team besser zusammenarbeiten, weil es direkten Kontakt hat. „Wenn zum Beispiel ein Hörer mit einer wichtigen Info anruft, kann das Team sofort entscheiden, ob dieser Inhalt auf Sendung geht oder in einer anderen Art und Weise als Thema bei hr4 eine Rolle spielen könnte“, erklärte hr4-Chef Martin Lauer.



Der Sendekomplex ist baugleich mit den fünf bereits bestehenden im Funkhaus am Dornbusch in Frankfurt. Für die Umsetzung in Kassel bedeutete dies Zeit- und Geldersparnis, da bestimmte Vorbereitungen und Arbeitsschritte schon bekannt waren. So wurden sowohl Zeit- als auch Kostenplan eingehalten. „Die Anbindung des Sendekomplexes an das Funkhaus in Frankfurt erlaubt höchste Flexibilität und bietet damit Zukunftssicherheit für mögliche künftige programmliche Anforderungen“, betonte Krupp.“