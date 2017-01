Bernsteinfarbenes Schmuckstück

Bernstein ist das Gold der Ozeane. Ein fossiles Geschenk an die Menschen, umgeben von Geheimnissen. Bernsteinfarben ist auch das Schmuckstück von Bernd Esser aus Erlensee. Das smarte Cabrio von Opel ist elegant, ein echter Hingucker und wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Unter der Haube des Opel Super 6 aus dem Jahr 1938 verstecken sich sechs Zylinder, ein 54-PS-Motor mit 2.500 Kubikzentimetern, und es war gar nicht so leicht, dieses Schmuckstück zu finden. Die viertürige Limousine wurde in den späten 30er Jahren von Rüsselsheim ins schwedische Stockholm ausgeliefert, bevor Bernd Esser sie vor gut sieben Jahren nach Deutschland zurückgeholt hat. Die alten Autos haben es dem Oldtimerfan angetan, und er besitzt gleich mehrere Fahrzeuge dieses Fabrikats. „Aber eines davon ist eben ganz besonders“, verrät er und hat viel Freude an seinem Schmuckstück – das hegt und pflegt er wie einen großen Schatz.