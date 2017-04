In Seligenstadt lohnt sich am kommenden Wochenende ein Besuch gleich doppelt. Ob Osterkränze flechten oder den Osterbrunnen mit dekorieren, die Besucher des Frühlingsmarktes bekommen einiges geboten. In der Altstadt und auf dem Marktplatz gibt es unzählige verzierte Fachwerkhäuser zu entdecken. „Besonders empfehle ich das Einhard-Haus aus dem Jahr 1596, das ist ein ganz großartiger Fachwerkbau“, sagt Hessenkenner Hans Sarkowicz in hr4. Sehenswert sind auch die alte Stadtbefestigung am Mainufer mit den Resten des früheren kaiserlichen Palastes, wo beispielsweise Kaiser Barbarossa Hoftage abgehalten hat, und die Klosteranlage, die zwischen 830 und 840 entstand. Um die Klosterkirche, die noch aus der Karolingerzeit stammt, haben sich nach und nach Mönchszellen, Wirtschaftshöfe, Vorratskeller und Brunnen entwickelt. Im Museum kann man erleben, wie das Klosterleben früher war, und im eigenen Klostergarten auf 600 Quadratmetern Fläche unzählige Arznei-, aber auch Giftpflanzen entdecken. „Der Klostergarten ist bereits sehr bunt von den vielen Pflanzen, und mit etwas Glück blühen am Wochenende schon die Tulpen, die in einem großen Bereich angepflanzt sind“, verrät der Hessenkenner.