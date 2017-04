Auch wer glaubt, zweifelt

An Karfreitag heißt das Motto: „Auch wer glaubt, zweifelt“. Am Kreuz hatte Jesus verzweifelt zu Gott geschrien. Im Leben vieler Menschen heute gibt es Momente, wo der Boden unter den Füßen weggezogen scheint und sie nicht weiterwissen. Eine Frau und zwei Männer aus der Gemeinde berichten von solchen Zeiten, in denen sie am Leben und an Gott zweifelten: Wenn ein Kind während der Schwangerschaft stirbt, wenn eine Trennung eine Familie durcheinanderbringt, wenn jemand keine Arbeit findet. Pfarrerin Charlotte von Winterfeld geht in ihrer Predigt auf Leid und Krisen ein und zeigt, wie die Botschaft von Karfreitag tröstet und hilft.