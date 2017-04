Aus Trauer wird Freude

Das Motto des Gottesdienstes lautet: „Aus Trauer wird Freude“. Die biblischen Geschichten berichten: Die Frauen, die Jesus in seinem Leben und unter dem Kreuz begleitet hatten, haben erfahren, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist. Am Ostersonntag 2017 erzählen drei Frauen aus Weilburg, wie sie neue Zuversicht fanden nach schweren Erfahrungen. Sie berichten von erwachendem Lebensmut nach dem Tod des Ehepartners. Darüber hinaus von einem lebendigen Miteinander von alteingesessenen Weilburgern und neuen Bürgern, die nach ihrer Flucht eine neue Heimat in Weilburg gefunden haben. Pfarrer Guido Hepke nimmt diese Erlebnisse auf in der Predigt über die Ostererzählung des Matthäusevangeliums. Auch heute kann sich unerwartet Traurigkeit in Freude verwandeln.