Mit festlichen Orgel- und Trompetenklängen von Henry Purcell und dem fröhlichen Osterlied „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ wird der Gottesdienst am Ostermontag, 17. April, in der katholischen Pfarrkirche Christkönig in Bischofsheim bei Groß-Gerau eröffnet. hr4 überträgt den Gottesdienst live von 10.05 bis 11.00 Uhr auf UKW und im Live-Stream auf www.hr4.de . Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer und Dekan Karl Zirmer, der die Eucharistiefeier leiten wird.