Bewerbung

hr4 stellt jeden Monat ein besonderes Fahrzeug vor, das mindestens 50 Jahre alt ist, in gutem Zustand und fahrtauglich sein sollte. Interessierte Oldtimer-Besitzer aus Hessen sollten in ihrer Bewerbung die technischen Daten aufführen und beschreiben, wie sie zu ihrem Auto gekommen sind. Wer seinen Oldtimer bei hr4 vorstellen möchte, bewirbt sich entweder im Internet unter www.hr4.de oder schickt seine Bewerbung mit einem Foto des Fahrzeugs an:



Hessischer Rundfunk/hr4

Oldtimer des Monats

34114 Kassel