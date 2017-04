hr4 und der Regionalpark Rhein-Main laden ein zum größten Walkingevent in Hessen – dem hr4-Walkingtag. In diesem Jahr am 7. Mai durch den Frankfurter GrünGürtel. Start- und Zielpunkt der vielseitigen Walkingrouten ist der Alte Flugplatz Bonames/Kalbach. Hier warten zudem spannende Programmpunkte, und das Towercafé lädt den ganzen Tag zum Entspannen und Verweilen ein. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro – Anmeldung ab sofort auf www.hr4.de möglich.