Zum „Tanz in den Mai" holt die Kurgesellschaft Bad Orb am Samstag, 30. April, die hr4-Schlagerparty in die Konzerthalle. hr4-Moderator Heinz Günter Heygen sorgt ab 20.30 Uhr im Gartensaal für Stimmung mit den besten Schlagern, Hits und Oldies. Einlass ist ab 19.30 Uhr.



Partyspaß pur ist angesagt, wenn Heinz Günter Heygen Oldies und Hits zum Mittanzen auflegt. Neben der Neuen Deutschen Welle gibt es auch „Mallorca-Feeling“ mit Hits von DJ Ötzi, Michael Wendler und Stars wie Helene Fischer. Und zu späterer Stunde hat der hr4-DJ garantiert auch den einen oder anderen Schmuse-Song für Verliebte in seiner Plattenkiste.



Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10,- Euro und an der Abendkasse 12,- Euro. Karten gibt es bei der Bad Orber Tourist-Information (Telefon 06052/8340) und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.