Fahrgäste in der Wiesbadener Innenstadt erleben ab Mittwoch, 21. Dezember, eine Premiere in Hessen. Der Radiosender YOU FM hat in der Schwalbacher Straße eine Bushaltestelle umfunktioniert. Die Wartenden können sich hier die Zeit mit Musik verkürzen und haben dabei noch die Wahl. Mittels zehn verschiedenen Kopfhörereingängen bietet ein speziell für die Aktion installiertes Citylight-Poster verschiedene Songs aus der aktuellen Playlist von YOU FM an. Die Besucher können auf dem Display ihren Song auswählen und müssen dann nur noch ihren eignen Kopfhörer einstöpseln. Ganz nach dem Motto „You entscheidest, was you hörst.“ Die Aktion läuft bis zum 3. Januar 2017.Die Idee leitet sich aus der aktuellen Kampagne des Senders „You machst die Playlist“, ab. YOU FM bietet seinen Hörern immer und überall die Möglichkeit online aufoder über die App, die YOU FM Playlist mitzubestimmen.Die Idee zur Radio-Bushaltestelle hatte die Berliner Kreativagentur dieckertschmidt, die für den Markenauftritt von YOU FM verantwortlich ist. Nora Löhlein, Marketing-Beraterin von YOU FM, und Carola Eckart von WallDecaux, dass für die Werbeflächen verantwortliche Unternehmen, haben die Idee umgesetzt.YOU FM ist das meistgehörte junge Radio aus Hessen