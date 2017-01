Kompass statt Delfin: Sandra aus Wetzlar bekam heute live im Studio von YOU FM, ein Sender des Hessischen Rundfunks, ein Cover-Up tätowiert. Sie war mit ihrem alten, blauen Delfin auf dem Bauch nicht mehr zufrieden. Jetzt ziert die Stelle ein bunter Kompass, den ihr Tätowierer Roland aus Heusenstamm stach. YOU FM hat die knapp zweieinhalbstündige Tattoo-Sitzung live von 14 bis 16.30 Uhr auf facebook.com/youfm übertragen und On-air berichtet.



Take-That-Sänger als Vorbild



Der kleine blaue Delfin der 36-Jährigen sah genauso aus wie der, den Mark Owen von der britischen Boygroup Take That tätowiert hat. „Ich war damals großer Take-That-Fan. Der Delfin wurde während meiner Schwangerschaften auch schon zwei Mal zum Wal“, erzählte Sandra lachend. Sie muss sich ihre Jugendsünde seit heute nicht länger anschauen. Mit Cover-Ups hat der 49-Jährige Tätowierer jede Menge Erfahrung. „Rund jedes dritte Tattoo, das ich steche, ist ein Cover-Up“, erzählte er YOU FM.



Die Aktion stand unter dem Motto „Du bist YOU“. Die Hörer werden mit ihren Geschichten und Wünschen, wie im Fall von Sandra aus Wetzlar, zum Teil des Programms von YOU FM.





