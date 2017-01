„Ich hoffe sehr, dass er gewinnt, weil er mit Vetternwirtschaft in Aachen ganz kleine Sachen klären kann. Vielleicht gibt es ein paar Skateparks. Es haben auch ganz viele Läden geschlossen, die machen dann vielleicht wieder auf. Ich hoffe nur, dass ich dann einfach persönliche Vorteile davon habe“, sagte Dan Danger von der Antilopen Gang mit einem Augenzwinkern in YOU FM zu SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Dieser stammt genauso wie zwei Mitglieder der Band aus Aachen.



Das HipHop-Trio war am Mittwochabend zu Gast in der Sendung YOU FM Sounds. Die Antilopen Gang, deren neues Album „Anarchie und Alltag“ heißt, tritt am 25. Februar m Schlachthof Wiesbaden auf, am 6. März stehen sie im KFZ in Marburg auf der Bühne.



Die Antilopen Gang sagte



zur Bundestagswahl 2017:

Panik Panzer: „Ich bin genauso skeptisch wie alle anderen. Man sieht, dass in diversen Ländern vermehrt rechtspopulistische Parteien gewählt werden. Das ist natürlich auch in Deutschland zu erwarten.“



zu Wahlen:

Dan Danger: „Wir sind der Ansicht, dass Probleme, die wir haben, nicht durch Wahlen zu beseitigen sind. Jetzt gerade motzen alle über die AfD. Die Probleme, die wir jetzt haben, die wir letztes Jahr hatten, die werden wir im Endeffekt nächstes Jahr auch haben.“



Selbstoptimierung

Koljah: „Arbeit und Freizeit sollen ja immer mehr verschmelzen. Die Leute sollen sich ihre Arbeit mit nach Hause nehmen, sich auf der Arbeit wie in der Freizeit fühlen. Dazu kommt ein Trend zur Selbstoptimierung hinsichtlich des Körpers. Am Ende des Tages geht es auch nur darum, als Arbeitskraft möglichst fit zu bleiben. Das ist etwas, was die gesamte Gesellschaft durchzieht.“



ihre neue Show

Danger Dan: „Wir haben schon immer auf unseren Konzerten viele klassische HipHop-Einlagen gehabt, uns aber auch den Punk-Rock groß auf die Fahnen geschrieben und dafür gesorgt, dass die Leute Pogo tanzen und aufeinander losgehen. Diese beiden Schienen werden der Hauptstrang der neuen Show werden.





YOU FM ist das meistgehörte junge Radio aus Hessen