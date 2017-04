„Ich bin ein Reisemensch und unfassbar von Fernweh geplagt. Ich hole mir viele meiner Songideen auf Reisen, von neuen Leuten, anderen Kulturen und Ländern. Ich brauche das, um richtig atmen zu können“, verrät Marteria in YOU FM.



Für Marteria muss Musik Botschaften vermitteln: „Grundsätzlich ist es immer wichtig, dass du als Musiker eine Message hast. Das geht heute so ein bisschen verloren. Viele lassen es darauf beruhen, dass die Musik funktioniert. Das finde ich langweilig. Jede Platte, die man als Musiker macht, sollte eine eigene Farbe haben, eigene Geschichten erzählen. Sie sollte etwas nach vorne bringen.“



„Es ist wichtig, dass du das, was du wichtig findest, auch sagst“



Der Rapper weiter: „Es geht gar nicht darum, dass man die ganze Zeit extrem depressiv oder politisch ist. Du kannst auch einen Partysong machen mit einer Message. Es ist das Wichtigste, dass du das, was du wichtig findest, auch sagst. Du sollst es nicht im Verborgenen halten und nur, weil es weh tun könnte, nicht sagen.“



Mit seinem neuen Song „Aliens“ möchte Marteria klar machen: „Die Angst vor Dingen, die anders sind, sollte man fallen lassen. Die Neugier muss immer gewinnen.“





Marteria veröffentlicht sein neues Album „Roswell“ am 26. Mai. Er gehört zu den bekanntesten Rappern Deutschlands. Mit dem Song „Lila Wolken“ landete er gemeinsam mit Yasha und der Sängerin Miss Platnum 2012 einen seiner größten Hits, 2012 war dieser auf Platz eins in den deutschen Charts.



