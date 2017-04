Bekannt wurde Eric Stehfest mit der Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. In YOU FM erzählt der 27-jährige Schauspieler heute offen über seine jahrelange Drogensucht. Er war abhängig von Crystal Meth und zeitweise neun Tag wach: „Ich habe meine Sucht total unterschätzt. Ich wusste nicht, dass ich krank bin. Ich habe den Fehler gemacht, zu viel ‚Zeug‘ in die Wohnung zu nehmen – 20 Gramm. Für jemanden, der ziemlich lange Drogen nimmt, ist pro Nacht etwa ein Gramm die übliche Dosis. Ich habe zwei Gramm konsumiert.“



Eric Stehfest ist vielen Fernsehzuschauern auch von seinem Auftritt in der Tanzshow „Let’s Dance“ im Jahr 2016 bekannt. Die Droge isolierte ihn von der Außenwelt: „Plötzlich beantwortet man sich alles selbst. Man erhält eine permanente Antwort auf Fragen, die man sich normalerweise stellt. Alles, was ausgesprochen oder gedacht wird, macht innerlich Sinn und erklärt das Leben und die Welt. Die Droge desozialisiert. Sie führte in meinem Fall dazu, dass ich mich in meiner Wohnung einsperren musste.“



Zentral für seinen Ausstieg war die Bedeutung der Beziehung zu seinen Freunden: „Das Einsamfühlen war wichtig für meinen Ausstieg. Das Gefühl zu haben ‚Jetzt sind sie weg‘ stellt sich aber erst nach einer ganzen Weile ein.“



Das komplette Interview mit Eric Stehfest ist heute ab 13.30 Uhr in der Show „Der schöne Nachmittag mit Marvin Fischer“ zu hören.



