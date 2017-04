Das Party-Highlight auf dem Hessentag steht fest: Am 16. Juni kommt „YOU FM Press Play!“, die gleichnamige On-Air-Show von YOU FM, nach Rüsselsheim in die „Music Hall K48“. Das Beste: Neben den DJs der Show wird Top-Act „Alle Farben“, der Welthits wie „She Moves (Far Away)“ und „Bad Ideas“ landete, an den Decks stehen. Der Einlass ist um 21 Uhr. Die Tickets gibt's ab sofort für zehn Euro untersowie unterDie Partyliefert den perfekten Sound zum zweiten Hessentags-Wochenende. Ein Pool ausgewählter Resident-DJs, die ihre Sets samstags von 20 bis 1 Uhr in YOU FM präsentieren, spielen die neuesten Tracks aus der Urban-HipHop-Szene und lässig groovendem House-Sound. Die DJs sind allesamt in den coolsten Clubs des Landes zuhause.Mit dem Kreuzberger Frans Zimmer aliashat YOU FM einen Mann am Start, der seit „She Moves (Far Away)“ einen Hit nach dem anderen landet. Seit Wochen geht der Song „Bad Ideas“ nicht mehr aus dem Ohr, da steht mit „Little Hollywood“ schon die nächste Nummer in den Startlöchern. Als DJ bereist „Alle Farben“ die ganze Welt und beschert Musikliebhabern unvergessliche Nächte und fabelhafte Sonnenaufgänge – ob in New York, Bangkok, Paris, Zürich, Beirut oder Kuala Lumpur. Oder nun in Rüsselsheim.Die ehemalige Opel-Fabrikhallewird während des Hessentags zur „Music Hall“. Die „YOU FM Press Play!“-Party wird nicht nur musikalisch, sondern auch optisch in Sachen Visuals das Partyhighlight auf dem Hessentag sein.Datum: Freitag, 16. Juni (zweites Wochenende)Ort: „Music Hall K48“, Mainzer Straße 204, 65428 RüsselsheimEinlass: 21 UhrTickets: 10 Euro jeweils inklusive Gebühren und RMV-TicketMusik: Urban, Hip Hop, HouseVeranstalter: Magistrat der Stadt Rüsselsheim in Kooperation mit YOU FMInfos und Tickets:sowie unterYOU FM ist das meistgehörte junge Radio aus Hessen