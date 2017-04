Abtanzen in den Mai zu den besten Partysounds. Die hr3 Party kommt am Sonntag, 30. April, nach Marburg. Vor dem Alten Rathaus laden hr3-Moderator Jürgen Rasper und die Stadt Marburg zur Open-Air-Party ein. Der Anlass ist das traditionelle Marburger Maieinsingen. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.



hr3-Moderator Jürgen Rasper hat von heißgeliebten Partyklassikern bis hin zu aktuellen Hits für jeden etwas dabei und sorgt für eine Partynacht, die man so schnell nicht vergisst.



hr3 zum Anfassen

Seit über 25 Jahren bietet hr3 mit großem Erfolg Partys an und erreicht zehntausende Gäste pro Jahr. Spaß und beste Stimmung sind dabei garantiert.