Die dramatische Rettung eines Zweijährigen in Korbach, eine Schlammlawine in Schotten, Hessens jüngster Ortvorsteher aus Fulda-Gläserzell oder der unglaubliche Erfolg eines Bad Wildungers beim Iron Man auf Hawaii – zum Jahresende präsentieren Constanze Angermann und Andreas Gehrke die wichtigsten und bewegendsten Momente aus dem Jahr 2016. Das hr-fernsehen zeigt den 90-minütigen Streifzug durch das vergangene Jahr am Mittwoch, 21. Dezember, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.



Die beiden Moderatoren empfangen ihre Gesprächspartner im „Lebendigen Museum Odershausen“ in Waldeck-Frankenberg, denn auch für diesen Ort war 2016 ein ganz besonderes Jahr: Im Mai hat Odershausen einen Weltrekord geknackt – mit der längsten Oldtimer-Traktorenparade. Monatelang hatte sich der Ort darauf vorbereitet, und der beeindruckende Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft hat sich ausgezahlt.



Neunjähriger Korbacher rettet seinem zweijährigen Bruder das Leben



Ein Neunjähriger ist 2016 in Korbach zum Helden geworden. Der Junge reanimierte seinen zwei Jahre alten Bruder Rudolf, nachdem dieser in einen Pool gefallen war. Der neunjährige Markus und dessen Oma hatten das Kleinkind im Außenpool ihres Familienhauses in Korbach entdeckt; es schwamm regungslos auf dem Bauch im Wasser. Da die Großmutter der russischstämmigen Familie nicht gut Deutsch spricht, telefonierte Markus mit dem Rettungsdienst. Rettungsassistent Michael Seebold erklärte ihm, wie er seinen kleinen Bruder beatmen muss. Für die Aktion wurden Markus und Michael Seebold vor wenigen Wochen mit dem Feuerwehrpreis ausgezeichnet. Die Familie und Rettungsassistent Michael Seebold sind im Jahresrückblick zu Gast und sprechen mit Constanze Angermann über den Vorfall und die Beziehung zum Retter am Telefon.



Eine Schlammlawine in Schotten zerstört das Haus von Familie Appel



Nach den schweren Unwettern vom Juni dieses Jahres in Schotten-Sichenhausen steht das Ehepaar Appel vor einem Scherbenhaufen: Die Wassermassen zerstören ihren kompletten Besitz, das Untergeschoss ihres Hauses ist mit Schlamm bedeckt. Doch viele Nachbarn und auch die Stadt Schotten helfen dem Ehepaar bei den Aufräumarbeiten. „Auch die Feuerwehr und Freunde unserer Kinder haben uns unterstützt und Möbel rausgetragen“, freut sich das Ehepaar Appel im Gespräch mit Constanze Angermann.



Hessens jüngster Ortsvorsteher kommt aus Fulda-Gläserzell



Der 18-jährige Felix Statt ist Hessens jüngster Ortsvorsteher. Statt fürs Abitur zu lernen, hat er Wahlkampf gemacht – mit Erfolg: Er wurde zum Ortsbeirat des Fuldaer Ortsteils Gläserzell gewählt – und das Abi hat er auch gepackt; nun studiert er. Felix Statt erzählt in der Sendung von seinem äußerst spannenden Jahr 2016.



Über Nacht an die Weltspitze – Patrick Lange aus Bad Wildungen schaffts beim Iron Man Hawaii aufs Treppchen



„Das ist ein unfassbarer Cocktail aus Gefühlen“, sagte Patrick Lange aus Bad Wildungen in einer ersten Reaktion. „Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Das ist wie tausend Geburtstage, Weihnachten und Ostern zusammen in zehn Sekunden." Der Drittplatzierte ist zu Gast im Jahresrückblick und unterhält sich mit Constanze Angermann über seinen Erfolg beim Iron Man Hawaii.



Der Büdinger Bürgermeister Erich Spamer über den Kommunalwahlerfolg der NPD in seiner Stadt



Den Wahlerfolg der NPD in Büdingen haben viele noch vor Augen: 10,2 Prozent, die NPD plant soagr ihren Bundesparteitag in Büdingen. Im Jahresrückblick spricht Bürgermeister Erich Spamer (FWG) über den Wahlerfolg der NPD, das politische Ehrenamt in Kommunen und über die zunehmende Zahl von Drohungen gegen Politiker.