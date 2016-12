Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, sagte am Montagabend im hr-Sporttalk „Heimspiel!“ im hr-fernsehen zur Investorenregelung in der Bundesliga: „Ich bin mir sicher, dass sie fallen wird. Ich bin da Realist. Die 50+1-Regelung ist hier eine letzte Bastion - und dafür steht die Eintracht auch.“ Der 45-Jährige weiter: „Wenn die Regelung fällt, werden wir darauf vorbereitet sein. Das bedeutet aber nicht, dass plötzlich Investoren Schlange stehen. Wir haben ein Mitspracherecht. Interessenten müssen sich unserer Tradition und dem Vereinsleben unterordnen.“



Bobic sagte über den neuen Fernsehgeld-Vertrag in der kommenden Saison: „Einerseits ist es schön, dass man das Kapital hat. Andererseits hebt er auch den Durchschnitt an. Und der durchschnittliche Fußballer verdient schon zu viel. In England mit noch viel höheren Fernsehgeldern ist das zu erkennen. Insgesamt wird der Kuchen größer. Wir werden den Bogen nicht überspannen, wollen in die Infrastruktur und Jugend investieren.“



Über den neuen Fernsehgeld-Vertrag hatte Bobic auch im Team „Marktwert", ein Zusammenschluss von sechs Traditionsvereinen der 1. und 2. Bundesliga, gesprochen. „Das Zusammenkommen war wichtig. Es ging ja nicht nur um den TV-Vertrag, sondern auch um andere Sorgen, die man miteinander teilt. Es ist gut, wenn sich die Vereine gegenseitig befruchten, vielleicht auch Ideen entwickeln. Man darf nicht vergessen, wie viele Fans wir auswärts mitbringen. Wir wollen nichts geschenkt, haben aber auch keine Entscheidung eingefordert von der DFL. Ich denke, am Ende des Tages wurde eine gute Lösung gefunden“, so der ehemalige Nationalspieler.



Frankfurter Spielerverträge: „Wir sind auf einem sehr guten Weg“



13 Verträge von Spielern der Frankfurter laufen zum Saisonende aus. Bobic blickt optimistisch in die Zukunftsplanung: „Wir sind auf einem sehr guten Weg. Bei dem einen oder anderen können wir schnell einen Haken machen. Einen Neuzugang haben wir ja bereits präsentiert. Für die Zukunft werden wir das eine oder andere noch tun. Wenn uns ein Spieler im Sommer verlässt, werden wir nachlegen. Bei unseren Leihspielern mache ich mir keinen großen Kopf.“



Der Sportvorstand der Eintracht ist zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. „Das ist schon ein Hammer. Egal, was am Dienstag gegen Mainz passiert. Wir haben eine sehr ordentliche Vorrunde gespielt. Die Mannschaft hat es sich auch verdient. Viele haben es uns auch nicht zuge-traut. Der Saisonstart hat uns dabei geholfen. Die Jungs haben eine große Brust bekommen. Erschlichen haben wir uns nichts“, so Bobic im hr-fernsehen.



Ein Leistungsträger in der Hinrunde ist der Innenverteidiger Jesús Vallejo. Bobic lobt den von Real Madrid ausgeliehenen Spanier: „Er ist eine Ausnahmeerscheinung. Wir hoffen, dass wir ihn noch ein Jahr binden können. Mit Real Madrid sind wir im Kontakt. Eine Entscheidung wird aber nicht im Februar fallen, sondern später.“



„Wir müssen lernen, noch gieriger zu werden“



Nach der Niederlage in Wolfsburg fordert der ehemalige Stürmer: „Wir müssen lernen, noch gieriger zu werden. Wolfsburg war nicht besser. Wenn der Gegner besser gewesen wäre, hätte ich die Niederlage akzeptiert. Es war aber so, dass wir unsere Leistung nicht abgerufen haben. Viele Spieler blieben hinter ihren Erwartungen zurück. Es hat nicht gepasst, und das wurmt.“ Das kommende Spiel gegen Mainz werde eine neue Belastungsprobe für die Frankfurter. „Es wird ein Abnutzungskampf. Die Mainzer werden alles raushauen. Ich glaube, dass am Dienstagabend Kleinigkeiten entscheiden werden.“



Die aktuellen Leistungen der Schiedsrichter sieht Bobic kritisch: „Schiedsrichter sind Menschen und machen auch Fehler. Aber sie machen momentan einfach zu viele Fehler.“ Den Videobeweis lehnt er dennoch weiterhin ab: „Ich halte nichts davon, Sperren im Nachhinein auszusprechen. Zu meiner Zeit gab's weniger Kameras, in den 80er Jahren nur drei. Man muss es nicht verkomplizieren. Körperkontakt gehört zum Spiel dazu.“



