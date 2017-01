Ein neues Studio – mal ganz anders, nämlich mit Comic-Elementen –, frische Kandidaten und Moderatorin Petra Theisen: Das ist „wer weiss es? – Das schnelle Quiz“. Los geht es mit den neuen Sendungen am 15. und 22. Januar um 23.45 Uhr im hr-fernsehen, die weiteren aktuellen Folgen sind dann jeweils sonntags um 0.15 Uhr zu sehen.



Vier Kandidaten stellen sich Sonntag für Sonntag in mehreren Spielrunden den Wissensfragen von Petra Theisen, lösen Silben- und Kreuzworträtsel und erraten Bilder und Musiktitel. Dabei geht es natürlich auch um Geschwindigkeit: Wer ist der Schnellste und Cleverste? Wer gewinnt das Finale und nimmt bis zu 1.000 Euro mit nach Hause? In der ersten Ausgabe treten als Kandidaten Sebastian aus Darmstadt und Farina aus Frankfurt sowie Jochen aus Flieden und Ellen aus Bad Karlshafen gegeneinander an.



Das hr-fernsehen sendet „wer weiss es?“ wöchentlich im Rahmen des Ratesonntags – nach den Spielshows „Das große Hessenquiz“, „Dings vom Dach“ und „strassen stars“.