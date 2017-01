„Er ist, wie es scheint, ein cooler Typ.“ Das sagte Aytac Sulu am Montagabend im hr-Sporttalk „ Heimspiel!“ im hr-fernsehen zur Zusammenarbeit mit Trainer Torsten Frings. Der 31-jährige Kapitän des SV Darmstadt 98 weiter: „ Er will uns vermitteln, dass wir an uns glauben können. Er lebt es vor, wenn man sieht, wie er an der Seitenlinie tobt - das ist das, was wir brauchen.“



Im hr-fernsehen erklärte Sulu den schwierigen Saisonstart und die Hinrunde der Darmstädter: „Es sind viele Stammspieler von uns gegangen. Es war kein kleiner, sondern ein großer Umbruch. [ ] Wir hatten Verständigungsprobleme, weil die Jungs, die dazu gekommen sind, nicht Deutsch konnten, ihr Englisch war auch nicht so perfekt.“



Zum 0:0-Unentschieden der „Lilien“ sagte der Kapitän: „Ein Pünktchen ist besser als kein Pünktchen. Nach dem ersten Spiel kann man schon mal zufrieden sein.“



Sulu zu Ben-Hatira: „Änis weiß, was gut ist und was schlecht ist“



Darmstadts Spieler Änis Ben-Hatira wirbt für die Organisation Ansaar International, die nach einem Bericht des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes „fest mit der deutschen Salafisten-Szene verwoben“ ist.



Aytac Sulu sagte hierzu: „Es ist nicht so, dass wir in der Kabine über solche Geschichten reden.“ Ins Privatleben seiner Mitspieler mische sich der Kapitän grundsätzlich nicht ein. „Änis weiß, was gut ist und was schlecht ist“, ergänzte Sulu.





