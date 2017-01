Tennis-Fans kommen am Wochenende im hr-fernsehen auf ihre Kosten: Der Hessische Rundfunk (hr) überträgt am Samstag, 4. Februar, um 13 Uhr live das Doppel der Davis-Cup-Partie Deutschland gegen Belgien aus der Fraport-Arena in Frankfurt. Oliver Mayer kommentiert die Begegnung.Außerdem sind bereits heute Michael Kohlmann, Kapitän des deutschen Davis-Cup-Teams, und Carlo Thränhardt, Fitness- und Mentalcoach der Mannschaft, um 22.45 Uhr Studiogäste in der hr-Sportsendung „Heimspiel!“ Moderator Markus Philipp spricht mit ihnen über die anstehende Begegnung und die Chancen von Philipp Kohlschreiber, Mischa und Alexander Zverev sowie Jan-Lennard Struff auf den Einzug ins Davis-Cup-Viertelfinale.