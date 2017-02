Heute hat sie noch das Achtelfinale beim WTA-Turnier im russischen St. Petersburg bestritten, am Wochenende ist sie als TV-Expertin für das hr-fernsehen beim Davis-Cup-Doppel in Frankfurt im Einsatz: Andrea Petković analysiert am Samstag, 4. Februar, um 13 Uhr live in der Fraport-Arena gemeinsam mit Kommentator Oliver Mayer die Davis-Cup-Partie Deutschland gegen Belgien. Das hr-fernsehen überträgt als TV-Sender exklusiv.



Die Darmstädter Spitzenspielerin hat nach ihrem Ausscheiden im Achtelfinalspiel in St. Petersburg gegen die ehemalige US-Open-Finalistin Roberta Vinci kurzentschlossen als TV-Expertin zugesagt. Nach dem TV-Einsatz für den hr in Frankfurt wird Petković, die derzeit auf Weltranglistenplatz 52 geführt ist, in der kommenden Woche im Fed-Cup aufschlagen. Sie gehört zum Kader von Teamchefin Barbara Rittner für die Erstrundenpartie am 11. und 12. Februar auf Hawaii gegen die USA.





Mehr Sport und Informationen unter hessenschau.de/sport.